МВД проводит расследование по факту охоты губернатора Иркутской области

МВД РФ начало следственные действия по факту незаконной охоты губернатора Иркутской области, члена КПРФ Сергея Левченко. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов «ВКонтакте».

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — ответил Бурматову замглавы МВД Александр Романов в письме, которое депутат разместил у себя в аккаунте.

Первые свидетельства незаконной охоты с участием губернатора Левченко появились в сентябре 2018 года. На кадрах предположительно глава Иркутской области в окружении многочисленных помощников хладнокровно убивает спящего медведя в берлоге. Региональные СМИ отметили, что речь идет событиях ноября 2016 года, когда Сергей Левченко отмечал свой день рождения.

Когда в конце прошлого года видеокадры охоты стали достоянием общественности, в МВД России поручили иркутскому управлению провести соответствующую проверку. Кроме того, защитники животных обратили внимание главы КПРФ Геннадия Зюганова на факт произошедшего.

ВКонтакте @burmatoff

Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконной охоте, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщал Пятый канал, последний визит Сергея Левченко в Австрию с областным симфоническим оркестром вызвал интерес у Счетной палаты.