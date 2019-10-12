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В США потребовали приостановить ICO Telegram

, 2:29 23

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова.

Фото: www.globallookpress.com © Valentin Wolf

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхеттена о приостановке ICO мессенджера Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релизе этой структуры.

Иск связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По информации Комиссии, эти компании реализовали порядка 2,9 миллиарда цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, включая более одного миллиарда токенов 39 жителям Соединенных Штатов.

«Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно», — говорится в сообщении представителя ведомства Стефани Авакян.

Согласно иску, Telegram Group Inc. и TON (Telegram Open Network) Issuer Inc. нарушили положения раздела 5 пунктов а и b Закона о ценных бумагах США.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что в случае, если Telegram не выпустит Gram до 31 октября, то компании придется вернуть инвесторам все вложения, и если не приостановить ICO, ответчик сможет выполнить обещание только в обход требований законодательства США, считает SEC.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram.

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