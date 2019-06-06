Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram в России, а также рассказал о законе о защищенном интернете, который вступит в силу осенью 2019 года.
Он отметил, что Telegram блокировать сложнее, чем какой-либо сайт, поскольку он использует не только протокол IP.
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Жаров отметил, что его ведомство не прекращает исполнять решение суда о блокировке Telegram в России. На пользователей мессенджера закон не распространяется, поэтому им не грозит ответственность.
Глава РКН также заявил, что в Госдуме разрабатывается проект закона, который предусматривает увеличение штрафов за неисполнение закона о блокировке мессенджеров или ресурсов. Речь, в частности, идет о VPN-сервисах.
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Вступающий в силу закон о защищенном интернете Жаров назвал «абсолютно необходимым законом». В качестве примера глава РКН привел ситуацию вокруг американской компании Google и китайской Huawei, пользователей который собираются оставить без операционной системы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабной кампании против китайского IT-гиганта Huawei.