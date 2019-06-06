Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram в России, а также рассказал о законе о защищенном интернете, который вступит в силу осенью 2019 года.

Он отметил, что Telegram блокировать сложнее, чем какой-либо сайт, поскольку он использует не только протокол IP.

« Мессенджеры, любое приложение, более сложная история, математически более сложная, помимо протокола IP применяются и другие (протоколы — Прим. ред.), которые позволяют уходить от блокировки. Поэтому существующая система блокировок пока не может полностью замедлить работу мессенджера », — отметил глава РКН.

Жаров отметил, что его ведомство не прекращает исполнять решение суда о блокировке Telegram в России. На пользователей мессенджера закон не распространяется, поэтому им не грозит ответственность.

Глава РКН также заявил, что в Госдуме разрабатывается проект закона, который предусматривает увеличение штрафов за неисполнение закона о блокировке мессенджеров или ресурсов. Речь, в частности, идет о VPN-сервисах.

« Для коммерческих компаний, которые занимаются бизнесом, это серьезное побуждающее действие для того, чтобы начать соблюдать законы, <…> потому что у крупных компаний акции находятся в различных фондах, сама информация публичная о том, что компания оштрафована, сказывается на котировках акций », — пояснил он.

Вступающий в силу закон о защищенном интернете Жаров назвал «абсолютно необходимым законом». В качестве примера глава РКН привел ситуацию вокруг американской компании Google и китайской Huawei, пользователей который собираются оставить без операционной системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабной кампании против китайского IT-гиганта Huawei.