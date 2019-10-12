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  4. На Ямале жилой дом сошел со свай, эвакуированы 35 человек

На Ямале жилой дом сошел со свай, эвакуированы 35 человек

, 7:18 Фото 76

В настоящий момент всем жильцам предоставлено временное жилище.

Фото: ВКонтакте @vsaleharderu

Многоквартирный деревянный дом сошел со свай в ночь на субботу, 12 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Салехард. Всех жильцов — 35 человек — эвакуировали, пишет URA.RU.

«Жильцам ничего не угрожает, экстренные службы отреагировали оперативно. Всем гражданам будет оказана всесторонняя помощь» — сообщили в городской администрации.

Власти Салехарда пообещали пострадавшим при сдвиге дома всестороннюю поддержку: предоставление временного жилища (гостиница) и помощь в транспортировке личных вещей. Войти в свои квартиры жильцы смогут только после проведения экспертной проверки на предмет безопасности здания.

Специалисты смогут назвать причину инцидента после обследования деформированного двухэтажного дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кирпичная стена жилого дома рухнула в центре Нижнего Новгорода.

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