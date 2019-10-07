Кирпичная стена жилого дома рухнула в центре Нижнего Новгорода

Кирпичная стена жилого дома обрушилась с третьего по первый этаж в центре Нижнего Новгорода в понедельник, 7 октября.
Как сообщает РИА Новости, сообщение о ЧП поступило на пульт спасательной службы около 9.15 утра. К счастью в здании находились только три человека, детей не было. Здание шокированные жильцы покинули самостоятельно.
На кадрах с места происшествия видно, что на место экстренно прибыли спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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