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Ученые рассказали о связи медленной ходьбы с ранним старением мозга

, 12:19 Видео 60

Американские исследователи сделали сенсационное открытие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry, PIC, M. Vahlsing, Sebastian Gollnow, CHROMORANGE / Bilderbox

Медленная ходьба может говорить о раннем старении мозга. К такому выводу пришли специалисты Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA.

Давно установлено, что походка связана как с костно-мышечными механизмами, так и с центральной нервной системой. Прояснить эту связь помог научный эксперимент. Для участия в нем пригласили 904 жителя Новой Зеландии в возрасте старше 45 лет, за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.

Анализ информации о жизни каждого участника позволил сделать вывод: те, у кого в раннем возрасте отмечается низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и нарушения моторики, в среднем возрасте склонны к медленной ходьбе.

МРТ испытуемых в 45-летнем возрасте показал, что объем мозга у медленно ходящих меньше, как и плотность коры больших полушарий. У этих испытуемых также наблюдались признаки болезни малых сосудов. По мнению ученых, это говорит о раннем старении мозга.

Кроме того, специалисты из Северной Каролины попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст испытуемых. В результате выяснилось, что люди с медленной походкой выглядят старше своих ровесников.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвал самое распространенное психическое расстройство в России.

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