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Эксперт назвал самое распространенное психическое расстройство в России

, 10:14 52

Каждый пятый человек по данным статистики страдает от различных расстройств настроения.

Самым распространенным психическим расстройством в России является депрессия. Об этом по случаю Всемирного дня психического здоровья рассказал врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Специалист рассказал, что каждый пятый человек страдает теми или иными расстройствами настроения. Около 95% из них приходятся на депрессию. Жители крупных городов и мегаполисов страдают от нее чаще, чем люди из сельской местности.

«Причин и поводов гораздо больше. Сам образ жизни приводит к таким невротическим, а иногда и психотическим реакциям», — цитирует пояснение психиатра РИА Новости.

Доля пациентов с шизофренией сохраняется на прежнем уровне — около 1%. Географические условия не влияют на заболеваемость ею, уточнил эксперт. В заключение он отметил, что снижается процент людей, страдающих от психозов из-за злоупотребления спиртными напитками и наркотиками.

Всемирный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября. Его проведение поддерживает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель заключается в информировании людей о проблеме развития психических заболеваний.

Несмотря на распространенность депрессии, не рекомендуется слишком сильно полагаться на антидепрессанты. Как сообщал 5-tv.ru, ученые доказали, что эти препараты дают положительный эффект только в 30% случаев.

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