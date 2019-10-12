«Я еще молодой»: Стивен Сигал прокомментировал свою пенсию в России

Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, признался, что ничего не знает о своей пенсии по возрасту.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо. Как сообщает ФАН, 67-летняя знаменитость на вопрос одного из журналистов о размере российской пенсии, заявил, что не в курсе ее существования.

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я еще молодой», — прокомментировал вопрос Сигал.

Голливудский актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Через два года — в 2018-м — Сигала назначили спецпредставителем МИД РФ в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал раскрыл Александру Емельяненко секреты мастерства для успешной победы.