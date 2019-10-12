Юная силачка из Люберец победила Стивена Сигала в армрестлинге. Борьба на руках между 67-летним мастером боевых искусств и семилетней мировой рекордсменкой по подтягиванию на перекладине из Подмосковья Ксенией Лукиной не была специально запланирована и произошла на пресс-конференции после мастер класса для российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в рамках Международного фестиваля айкидо.

Девочка сначала сразилась с Александром Емельяненко, при этом голливудский актер подначивал спортсменку по-русски.

«Давай», — практически без акцента сказал Сигал.

Победив российского бойца смешанных единоборств, Ксения осмелилась побороться и со Стивеном Сигалом. Поединок продлился не более десяти секунд. Американский спортсмен и актер звуками показал как тяжело ему бороться с маленькой силачкой и довольно быстро сдался, уронив руку на стол.

«Русские женщины», — прокомментировал свой проигрыш Сигал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал раскрыл Емельяненко секреты мастерства для успешной победы.