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  4. Стивен Сигал проиграл самой сильной девочке Подмосковья в армрестлинге — видео

Стивен Сигал проиграл самой сильной девочке Подмосковья в армрестлинге — видео

, 14:19 Видео 28

Импровизированное состязание произошло на одной из пресс-конференций в рамках Международного фестиваля айкидо в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Юная силачка из Люберец победила Стивена Сигала в армрестлинге. Борьба на руках между 67-летним мастером боевых искусств и семилетней мировой рекордсменкой по подтягиванию на перекладине из Подмосковья Ксенией Лукиной не была специально запланирована и произошла на пресс-конференции после мастер класса для российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в рамках Международного фестиваля айкидо.

Девочка сначала сразилась с Александром Емельяненко, при этом голливудский актер подначивал спортсменку по-русски.

«Давай», — практически без акцента сказал Сигал.

Победив российского бойца смешанных единоборств, Ксения осмелилась побороться и со Стивеном Сигалом. Поединок продлился не более десяти секунд. Американский спортсмен и актер звуками показал как тяжело ему бороться с маленькой силачкой и довольно быстро сдался, уронив руку на стол.

«Русские женщины», — прокомментировал свой проигрыш Сигал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал раскрыл Емельяненко секреты мастерства для успешной победы.

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