«Под стулья заглядывал»: Емельяненко разочарован, что не встретился с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разочарован тем, что не повидался со своим будущим соперником Михаилом Кокляевым на турнире Fight Nights Global в Москве — он состоялся в субботу, 12 октября, в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Вопреки ожиданиям, пауэрлифтер там не появился.
Причину, по которой Кокляев предпочел не появляться на публике, Емельяненко назвать затруднился. Он отметил, что его очень волнует, появится ли его противник на поединке, который назначен на 29 ноября.
Он посоветовал организаторам предстоящего боя заранее найти Михаила, вывезти в загородный дом и заботиться там о нем, чтобы он не заболел к бою, и привезти его в целости и сохранности прямо на ринг.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». В пятницу, 11 октября, свой прогноз результата поединка сделал американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.