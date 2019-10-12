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«Под стулья заглядывал»: Емельяненко разочарован, что не встретился с Кокляевым

, 23:11 Эксклюзивное интервью 32

Боец смешанных единоборств ожидал увидеть будущего противника на турнире Fight Nights Global в Москве, но Михаил там не появился.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Погожев, 5-tv.ru

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разочарован тем, что не повидался со своим будущим соперником Михаилом Кокляевым на турнире Fight Nights Global в Москве — он состоялся в субботу, 12 октября, в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Вопреки ожиданиям, пауэрлифтер там не появился.

«Я мало того что ожидал, я его искал по всему залу — где Кокляев, где Кокляев, у людей спрашивал. Под стулья заглядывал — нет Кокляева!» — посетовал спортсмен в интервью 5-tv.ru.

Причину, по которой Кокляев предпочел не появляться на публике, Емельяненко назвать затруднился. Он отметил, что его очень волнует, появится ли его противник на поединке, который назначен на 29 ноября.

«Меня больше всего на данный момент заботит и интересует, чтобы он явился на бой, чтобы его привезли. Его качки, которые кричат, что они такие же сильные и всемогущие на ринге, как и в зале, где валяются железяки», — сказал Емельяненко.

Он посоветовал организаторам предстоящего боя заранее найти Михаила, вывезти в загородный дом и заботиться там о нем, чтобы он не заболел к бою, и привезти его в целости и сохранности прямо на ринг.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». В пятницу, 11 октября, свой прогноз результата поединка сделал американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

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