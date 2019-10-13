Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!

Раки, перед вами счета, которые нужно оплатить, шкафы, что нужно разобрать и продукты, ожидающие своего часа? Почувствуйте мотивы человека, который придумал термин self-care Sunday, на то есть веская причина. У вас есть два варианта: вы можете либо ныть над этим списком дел или превратиться в раздражающий солнечный луч.

Близнецы, не верьте всему, что слышите. Копайте глубже. Раскройте новые истины. Вы поймете, что в вашей вере есть нечто большее, чем-то, что бросается в глаза сразу. Связь с вашей религиозной или духовной стороной станет важной темой для вас сегодня. Есть ли священное место, которое дает вам ощущение контакта с вашим высшим «я»? Пришло время нанести туда визит.

Тельцы, зарезервируйте этот выходной день для собственных проектов. Для тех, которые приносят вам глубокое эмоциональное и творческое удовольствие. Ничего, если он не имеет цели, если это то, что вы делаете ради любви. Однако, если ваш проект имеет огромный потенциал, пришло время предпринять конкретные действия. То, как вы уравновесите эти две вещи, определит ваш профессиональный успех.

Овны, не верьте всему, что видите и слышите сегодня. Бросьте вызов догмам, поставьте под сомнение собственные убеждения. Ваше понимание «иного мира» претерпевает радикальные изменения. Некоторые из вас могут почувствовать, что это преобразование приближает их к вере. Есть ли священное место, которое заставляет вас чувствовать себя более сосредоточенным? Текст, который поможет вам соединиться с тайнами? Сейчас самое подходящее время, чтобы вернуться к нему.

Раки, почувствуйте мотивы человека, придумавшего термин self-care Sunday. Помните, что вы можете либо скулить над своим списком дел, либо превратиться в раздражающий солнечный луч. Львы, если кто-то пытается пересечь проведенную вами черту, не стесняйтесь проводить его к выходу. Рыбы, каждая из ваших побед заслуживает того, чтобы ее отпраздновать.

♌ Лев

Львы, сегодняшний день принесет напоминание о том, что определенные границы необходимы для вашего психического, эмоционального и физического благополучия. Если есть кто-то, кто пытается пересечь проведенную вами линию, не бойтесь показать ему, где находится дверь. Часто мы отказываемся от своей власти, потому что беспокоимся о том, как нас воспримут. Поверьте, люди, которые имеют для вас значение, зауважают вас гораздо больше, когда вы постоите за себя.

Космический совет: начертите границы там, где это необходимо.

♍ Дева

Девы, девиз сегодняшнего дня для вас: «найди то, что любишь, и пусть это окрылит тебя». Позвольте себе быть опьяненным тем, что вы создаете. Вы обнаружите, что нет большей радости, чем выражение ваших самых сокровенных мыслей. Но значит ли это, что вы идете на компромисс с финансовой стабильностью в этой сделке? Чем больше вы будете погружаться в творчество, тем большее изобилие привлечете в свой мир.

Космический совет: позвольте себе быть опьяненным тем, что вы создаете.

♎ Весы

Какое захватывающее время для вас, Весы! Вы находитесь на перекрестке двух путей. Сделайте выбор, помня о своей высшей цели. Сказать «да» одному означает сказать «нет» другому, и это не так уж и плохо. Некоторым сегодняшний день принесет осознание того, что любовь — это не то же самое, что тоска. Если вы испытывали чувства к кому-то, пришло время выразить мысли словами.

Космический совет: сделайте выбор в соответствии с вашей высшей целью.

♏ Скорпион

Если вы чувствуете себя застрявшим, возможно, это потому, что вы используете одни и те же старые приемы для достижения разных результатов. Настало время нарушить соглашение, Скорпионы. Не бойтесь раздвигать собственные границы, использовать доступные вам ресурсы для создания того, чего у вас никогда не было. Правила и положения имеют место. Но это нормально — однажды бросить им вызов.

Космический совет: попробуйте что-то новое.

♐ Стрелец

Ощущение, что вы находитесь в нужном месте, в нужное время и среди нужных людей. Вот как выглядит победа, Стрелец. Вы заканчиваете неделю на высокой ноте. Секрет вашего ослепительного блеска — понимание того, что счастье можно найти только внутри себя. Потратьте некоторое время на то, чтобы поблагодарить Вселенную за благословения, которые на вас льются. Космический совет: верьте, что вы любимый ребенок Судьбы.

♑ Козерог

Вы создатель своей судьбы. Как вам такое для воскресной мотивации? Посмотрите, как и где вы отказываетесь от власти, найдите все способы, которыми вы ограничиваете себя. Единственный выход — заглянуть внутрь себя, Козероги. Нужно поговорить, прежде чем перерезать провода. Обратитесь к другу, который напомнит вам о вашем истинном потенциале, сохраняя при этом ощущение реальности. Космический совет: найдите выход.

♒ Водолей

Иногда человеческий разум не способен различить, что реально, а что является плодом воображения. Дорогие Водолеи, перестаньте создавать в своей голове сценарии, которые тянут вас в ад. Так вы не поможете своему психическому здоровью. Если ваша карьера является причиной вашего несчастья, возьмите ее в свои руки. Найти практические решения вам поможет наставник-мужчина.

Космический совет: пришло время предпринять конкретные действия.

♊ Рыбы

Дело не в том, как на вас смотрят другие, Рыбы. Дело в том, как вы сами видите себя. Каждая маленькая победа имеет значение, и этот ваш прорыв заслуживает того, чтобы его отпраздновать. Осознайте свой путь, трудности, которые вы преодолели, и битвы, в которых вы сражались.

Космический совет: этот прорыв заслуживает того, чтобы его отпраздновать.

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