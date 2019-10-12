Стивен Сигал пригласил Александра Емельяненко на новую тренировку

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готовится провести поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым 29 ноября на «ВТБ Арене».
А в субботу, 12 октября, спортсмен посетил турнир Fight Nights Global в российской столице, где рассказал, в том числе о тренировках со знаменитым голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом.
Александр Емельяненко добавил, что стоит узнать путь, который прошел Стивен Сигал, и ту работу, которую проделал мастер единоборств.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Емельяненко разочарован, что не встретился с Михаилом Кокляевым. Боец смешанных единоборств ожидал увидеть будущего противника на турнире Fight Nights Global в Москве, но пауэрлифтер там не появился.