Стивен Сигал пригласил Александра Емельяненко на новую тренировку

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готовится провести поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым 29 ноября на «ВТБ Арене».

А в субботу, 12 октября, спортсмен посетил турнир Fight Nights Global в российской столице, где рассказал, в том числе о тренировках со знаменитым голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом.

«Вчера со Стивеном Сигалом тренировку провел, работал, на пресс-конференции побывал. Созвонился тоже созвонился со Стивеном Сигалом, он интересуется буду я или не буду — у него тренировка будет в 10:30. Он просил чтобы я приехал — что-то хочет мне интересное показать, что в дальнейшем мне пригодится. Хочу сказать, что он очень хороший мастер своего стиля ведения боя. Когда по телевизору смотришь — все кажется наигранным, красочным и такого нельзя применить в жизни. Когда я с ним поработал, он жесткий, качественный», — рассказал спортсмен.

Александр Емельяненко добавил, что стоит узнать путь, который прошел Стивен Сигал, и ту работу, которую проделал мастер единоборств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Емельяненко разочарован, что не встретился с Михаилом Кокляевым. Боец смешанных единоборств ожидал увидеть будущего противника на турнире Fight Nights Global в Москве, но пауэрлифтер там не появился.