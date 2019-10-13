Сергей Шнуров сравнил себя с Аллой Пугачевой

Сергей Шнуров хотел бы, чтобы группа «Ленинград» прощалась с публикой так же долго, как это делает ушедшая на покой Алла Пугачева. В этом музыкант признался журналистам перед финальным концертом прощального тура коллектива в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года лидер «Ленинграда» объявил, что группа прекращает свое существование.

«Мне очень бы хотелось, чтобы группировка „Ленинград“ уходила бы так долго, как Алла Пугачева. Чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты, все бы плакали, все бы говорили „до свидания“, а потом мы бы говорили опять „здравствуйте“. Это замечательно. Главное, чтобы был повод», — сказал Шнуров.

При этом, по словам музыканта, он не считает, что завершает концертную карьеру «на пике».

«Я вот не думаю, что сейчас пик. Я думаю, что сейчас такое вполне себе плато. Пик, наверное, был год назад. Будет ли реюнион группировки „Ленинград“, я не знаю. Обещать я не могу», — сказал он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прощальный концерт Сергея Шнурова в его родном городе в субботу, 12 октября, пришли 67 тысяч человек. Выступление началось с полуторачасовым опозданием.