  1. Пятый канал
  4. Сергей Шнуров сравнил себя с Аллой Пугачевой

Сергей Шнуров сравнил себя с Аллой Пугачевой

, 6:38 Видео 42

Музыкант хочет так же долго прощаться с публикой, как ушедшая на покой Примадонна.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Сергей Шнуров хотел бы, чтобы группа «Ленинград» прощалась с публикой так же долго, как это делает ушедшая на покой Алла Пугачева. В этом музыкант признался журналистам перед финальным концертом прощального тура коллектива в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года лидер «Ленинграда» объявил, что группа прекращает свое существование.

«Мне очень бы хотелось, чтобы группировка „Ленинград“ уходила бы так долго, как Алла Пугачева. Чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты, все бы плакали, все бы говорили „до свидания“, а потом мы бы говорили опять „здравствуйте“. Это замечательно. Главное, чтобы был повод», — сказал Шнуров.

При этом, по словам музыканта, он не считает, что завершает концертную карьеру «на пике».

«Я вот не думаю, что сейчас пик. Я думаю, что сейчас такое вполне себе плато. Пик, наверное, был год назад. Будет ли реюнион группировки „Ленинград“, я не знаю. Обещать я не могу», — сказал он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прощальный концерт Сергея Шнурова в его родном городе в субботу, 12 октября, пришли 67 тысяч человек. Выступление началось с полуторачасовым опозданием.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!

Последние новости

7:03
Легалайз шагает по планете: В Верховной раде готов закон об узаконивании марихуаны
6:38
Сергей Шнуров сравнил себя с Аллой Пугачевой
6:19
Число жертв сокрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 14 человек
5:56
Виторган впервые публично высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
5:27
«Для меня нет никакого мата»: Шнуров не делит слова на запрещенные и разрешенные
4:59
Фото: Эвелина Бледанс в черном купальнике поведала, что надеется только на себя

Сейчас читают

Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев