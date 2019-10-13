Сергей Шнуров сравнил себя с Аллой Пугачевой

Сергей Шнуров хотел бы, чтобы группа «Ленинград» прощалась с публикой так же долго, как это делает ушедшая на покой Алла Пугачева. В этом музыкант признался журналистам перед финальным концертом прощального тура коллектива в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года лидер «Ленинграда» объявил, что группа прекращает свое существование.
При этом, по словам музыканта, он не считает, что завершает концертную карьеру «на пике».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прощальный концерт Сергея Шнурова в его родном городе в субботу, 12 октября, пришли 67 тысяч человек. Выступление началось с полуторачасовым опозданием.