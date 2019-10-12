Финальный концерт прощального тура группы «Ленинград» посетили 67 тысяч человек

Музыкальная группировка популярного российского артиста Сергея Шнурова «Ленинград» завершила свои прощальные гастроли концертом в Петербурге. По словам представителя организатора стадионного тура группы компания Euroshow promoter Ольги Песковой, на выступление группы пришли 67 тысяч человек.

В марте 2019-го Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур в этом году станет последними гастролями коллектива. Тур стартовал в Калининграде 4 июня, далее артисты дали концерт в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Всего послушать живое выступление «Ленинграда» пришли более 342 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прощальный концерт музыкальной группировки «Ленинград» начался с полуторачасовым опозданием. Ольга Пескова рассказала 5-tv.ru, что причина задержки в том, что поклонники творчества коллектива не пришли на концерт заранее.

Однако это не омрачило настроение молодоженов из Тулы. Алина и Сергей решили устроить себе свадьбу «по-ленинградски» в буквальном смысле — молодые люди сначала отправились в ЗАГС Северной столицы, где их брак был зарегистрирован, а после этого решили «закрепить» свой союз посещением концерта группировки «Ленинград».

Между тем не обошлось и без инцидентов. Некоторые зрители пронесли в зал файеры и зажгли их на концерте. Также сообщалось о произошедшей потасовке. Разбушевавшихся фанатов быстро вывели из зала. Один же посетитель и вовсе вел себя неадекватно, он бросался на людей. После мужчина рассказал 5-tv.ru, что просто хотел попасть домой.

Группа «Ленинград» была создана в 1997 году в Петербурге. Лидер и автор большинства песен — уроженец Северной столицы Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.