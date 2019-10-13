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  4. Быстрейший человек планеты Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне

Быстрейший человек планеты Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне

, 10:16 50

Олимпийский чемпион по легкой атлетике ввязался в потасовку с европейцами. Вместе с другими виновниками инцидента спортсмен скрылся до приезда полиции.

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Morin, via www.imago-

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, которого называют быстрейшим человеком на Земле, Усэйн Болт ввязался в массовую драку в центре Лондона, сообщает The Sun. Инцидент произошел возле ночного клуба Toy Room, где ямайский бегун отдыхал с друзьями.

По информации издания, компания из шести человек, включая спортсмена, повздорила с молодыми людьми из Восточной Европы. Для выяснения отношений оппоненты вышли на улицу. Вскоре там началась потасовка. Как рассказал один из очевидцев, Усэйн ударил парня, заступаясь за своего приятеля.

Произошедшее подтвердила местная полиция. Однако, когда офицеры прибыли на место происшествия, виновников и потенциальных жертв уже не было, уточнили лондонские правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что на прощальном концерте «Ленинграда» в Петербурге произошла драка.

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