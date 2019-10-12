Драка произошла на прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге

На прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге произошла драка. Как стало известно 5-tv.ru, потасовку затеяли зрители. Они зажгли файеры и устроили потасовку. Организаторам мероприятия пришлось вызывать стюартов, чтобы вывести драчунов из зала. Из-за этого выступление артистов началось с опозданием на полтора часа.

Также по информации 5-tv.ru, во время концерта посетители заметили мужчину, который вел себя неадекватно, и, по-видимому, был пьян. Он кидался на других зрителей, охранникам удалось быстро вывести его из толпы.

Последний концерт группы «Ленинград» проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. После этого лидер группировки Сергей Шнуров распустит свою команду. Прощальное турне стало своеобразным подведением итога 22-летней концертной деятельности «Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем займется Сергей Шнуров после роспуска «Ленинграда».