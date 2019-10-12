  1. Пятый канал
  4. Драка произошла на прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге

Драка произошла на прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге

, 21:04 Эксклюзивное видео 141

Потасовку устроили зрители.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

На прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге произошла драка. Как стало известно 5-tv.ru, потасовку затеяли зрители. Они зажгли файеры и устроили потасовку. Организаторам мероприятия пришлось вызывать стюартов, чтобы вывести драчунов из зала. Из-за этого выступление артистов началось с опозданием на полтора часа.

Также по информации 5-tv.ru, во время концерта посетители заметили мужчину, который вел себя неадекватно, и, по-видимому, был пьян. Он кидался на других зрителей, охранникам удалось быстро вывести его из толпы.

Последний концерт группы «Ленинград» проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. После этого лидер группировки Сергей Шнуров распустит свою команду. Прощальное турне стало своеобразным подведением итога 22-летней концертной деятельности «Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем займется Сергей Шнуров после роспуска «Ленинграда».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Последние новости

21:52
Украина будет умолять Евросоюз «дожать» Россию
21:33
Брат Кейт Мидлтон признался, что страдал от психических заболеваний
21:18
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье
21:04
Драка произошла на прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге
20:59
«Спорт и сладости»: солистка Kazka призвала полных девушек ценить свою фигуру
20:48
Жасмин в свой день рождения показала стройные ноги

Сейчас читают

Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев