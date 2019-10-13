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  4. Прощание с убитой в Саратове девочкой проходит при большом скоплении людей

Прощание с убитой в Саратове девочкой проходит при большом скоплении людей

, 12:19 162

Отдать дань памяти пришли и те, кто занимался ее поисками — волонтеры, сотрудники полиции.

Фото: ТАСС / Алексей Кошелев

В храме апостолов Петра и Павла проходит обряд отпевания убитой в Саратове 9-летней девочки. На прощание пришли сотни жителей города, а также те, кто занимался ее поисками — волонтеры, сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Храм через считанные минуты оказался переполнен. Представители религиозного учреждения сообщили, что те, кто не смог войти, смогут попрощаться по окончании церемонии.

На отпевание многие пришли семьями и с маленькими детьми. В память о погибшей девочке люди несут желтые тюльпаны, белые хризантемы, красные розы и гвоздики.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, для проведения полномасштабного расследования убийства в Саратов направлены криминалисты и следователи главного аппарата СК РФ. Убийца девочки найден и накануне был арестован судом на два месяца.

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