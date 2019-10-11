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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове рассказал о мотивах преступления

, 11:02 Видео 51

Для практической помощи в расследования обстоятельств трагедии глава СК РФ направил следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, СК РФ

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал первые признательные показания следствию. О деталях расследования СМИ сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — пояснила она.

Вышеуказанная версия будет проверена следственными органами в ближайшее время. Также рассматриваются и другие возможные мотивы.

В СК РФ добавили, что личность подозреваемого установлена и следователям известно о наличии у мужчины непогашенной судимости за изнасилование и разбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что председатель СКР Александр Бастрыкин направил следователей-криминалистов в Саратов для оказания помощи в расследовании обстоятельств ее убийства.

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