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Видео: Дацик устроил скандал в гипермаркете и утащил оттуда вереницу тележек

, 14:08 Видео 121

Рыжего Тарзана возмутил факт того, что за использование продуктовой тележки нужно платить.

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Фото, видео: ВКонтакте @Вечеслав Дацик

Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вновь стал объектом внимания общественности. На этот раз Рыжий Тарзан пришел в крупный сетевой гипермаркет и решил доказать администрации магазина неправомерность выставления счета за тележки для покупок. Видеоотчет с места событий спортсмен транслировал в соцсеть.

В ролике Вячеслав Дацик эмоционально доказывает охраннику гипермаркета, что нельзя требовать с покупателей по десять рублей за использование продуктовой тележки. При этом боец неоднократно называет магазин «нищим». В какой-то момент Рыжий Тарзан просто взял всю вереницу тележек и загромыхал железом, таща ее за собой через весь супермаркет.

Инцидент специально для 5-tv.ru взялась прокомментировать супруга и, по совместительству, пиар-директор скандалиста Виктория Дацик.

«За что вообще собирают деньги? Я всегда хожу с картами. У меня нет мелочи. Где я должна ее найти?! Эту копейку, эти десять рублей, чтобы засунуть в эту тележку. Сотрудникам зарплата, тем, кто собирает тележки, уже включена в стоимость товара. Поэтому: за что?!» — встала на сторону возлюбленного жена.

Конец эпопеи с Дациком и тележками пока неизвестен. Администрация магазина никак не обозначила своей позиции по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Дацик ворвался в офис «Яблока» с обвинениями в гей-пропаганде.

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