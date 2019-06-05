Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан вместе с единомышленниками ворвался в петербургский офис партии «Яблоко» 5 июня, сообщает телеканал «78». Свой «рейд» Дацик направил против пропаганды гей-ценностей, которую, по его словам, ведет партия. Прежде чем перед его лицом закрылась дверь полицейской машины, он успел коротко высказаться на камеру.

«Здесь, в партии „Яблоко“, пропагандируют гей-ценности Сергея Трошина», — заявляет Дацик, вероятно, имея в виду председателя отделения «Яблока» в Невском районе.

По словам Рыжего Тарзана, его собираются отвезти в отдел полиции и составить административный протокол о хулиганстве. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Дацик с саблей произносит речь с обвинениями «Яблока» в гей-пропаганде и предательстве традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дацик провел тренировочный бой с петербургским депутатом.