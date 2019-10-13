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Фото: Модель Playboy идет в президенты Хорватии и планирует легализовать секс-индустрию

, 17:30 Фото 44

Ава Карабатич заявила в социальных сетях, что больше не может терпеть «плохие вещи», которые происходят в ее стране.

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Фото, видео: Instagram @ava_karabatic_official

Бывшая модель журнала Playboy, Ава Карабатич, выдвигается в президенты Хорватии. На ближайших выборах в начале 2020 года она сразится за голоса избирателей с действующим лидером страны — Колиндой Грабар-Китарович.

31-летняя Карабатич опубликовала политическую программу. Она планирует легализовать марихуану и проституцию, открыть границы для мигрантов и запретить аборты после шести недель беременности.

За пределами страны Ава Карабатич известна как бывшая модель Playboy. Ее откровенные фотографии опубликованы в мартовском номере хорватской версии журнала за 2010 год.

Карабатич готова к тому, что многие отнесутся к ее намерению баллотироваться несерьезно. А между тем, кроме пропорций 93:65:90, она обладает степенью по итальянскому языку и литературе, написала роман и автобиографию и даже поучаствовала в съемках кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на конкурсе Мiss ВumBum 2019 выбрали девушку с лучшими ягодицами в мире.

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