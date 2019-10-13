Советский «Вий» вошел в ТОП-100 лучших мировых хорроров

Авторитетный сайт IndieWire составил список 100 лучших мировых фильмов ужасов, в который включил и фильм «Вий», снятого в 1967 году по мотивам одноименной мистической повести Николая Гоголя режиссером Георгием Кропачевым.

Лидером рейтинга стало «Сияние» Стэнли Кубрика по произведениям Стивена Кинга.

Также в первую десятку вошли: «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, «Ребенок Розмари» Романа Полански, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психо» Альфреда Хичкока, «Глаза без лица» Жоржа Франжю, «Нечто» Джона Карпентера, «Чужой» Ридли Скотта, «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро.

Некоторые режиссеры фигурируют в списке по несколько раз. Так, в него попали по три картины от режиссеров Альфреда Хичкока, Романа Полански, Жака Турнера, Брайана Де Пальмы и Джона Карпентера.

Отечественный фильм с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях занял 89-е место. После бешеной популярности в СССР фильм был закуплен для проката в США, Аргентине, Финляндии, Франции и других странах.

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