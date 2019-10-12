«Джокер» преодолел в российском прокате отметку в миллиард рублей

Премьера «Джокера» в отечественном кинопрокате состоялась 3 октября 2019 года. Кассовые сборы фильма Тодда Филлипса в российских кинотеатрах за два уикенда составили более одного миллиарда рублей. Кинокартину за это время посмотрели около 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщает РБК.

В этом году «Джокер» стал двенадцатой по счету кинокартиной, преодолевшей в российском прокате отметку кассовых сборов в один миллиард рублей. До него в этом списке оказались анимационный фильм «Король Лев» и заключительная часть эпопеи о супергероях «Мстители. Финал».

Во всем мире фильм о злодее вселенной DС собрал уже более 290 миллионов долларов. По мнению зрителей, «Джокер» достоин находиться в одной десятке с величайшими киношедеврами всех времен, такими как: «Крестный отец» и «Побег из Шоушенка». Об этом свидетельствуют данные всемирного рейтинга IMbD.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что активисты атакуют фильм «Джокер» с обвинениями в пропаганде насилия.