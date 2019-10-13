«Инопланетянин какой-то»: Гагарина выложила странное фото со съемок клипа «Смотри»

Полина Гагарина продвигает в социальных сетях новую песню «Смотри». Свежий снимок привлек внимание фанатов: на нем певица предстала в необычном образе. Учитывая множество фильтров Instagram, узнать Гагарину не так уж и просто.

Судя по всему, это кадр со съемок клипа на новый хит. «Смотри» уже сейчас находится на десятом месте в чарте «Яндекс. Музыки».

Instagram @gagara1987

«Что-то как-то не похожа на женщину… Инопланетянин какой-то», — написала фанатка под фотографией.

«Потому что клип инопланетный!» — ответила Полина Гагарина, косвенно подтвердив версию, что это кадр со съемок клипа.

Однако большинство подписчиков певицы встретили снимок на ура, отметив природную красоту артистки.

Что интересно, певица представила песню о неразделенной любви за несколько часов до Ольги Бузовой, которая 11 октября также презентовала трек «Я еще верю». Смысл у песен схожий: только если Гагарина призывает забыть о чувствах, то звезда телестройки еще на что-то надеется.