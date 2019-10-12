Бузова и Гагарина одновременно выпустили треки про неразделенную любовь

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и поп-дива Полина Гагарина практически одновременно опубликовали в Instagram посты, в которых похвастались релизами новых песен.
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Ольга Бузова разместила отрывок нового трека с более внушительной и развернутой подписью.
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Поклонники исполнительниц высоко оценили творчество обеих любимиц, и завалили комментарии под публикациями восторженными комплиментами по поводу таланта звезд.
«С самого утра на повторе! Спасибо за очередной шедевр!» — поблагодарили Полину Гагарину за песню «Смотри».
«Песня на повторе! Лучшая из всех композиций!» — похвалили фанаты трек Ольги Бузовой «Я еще верю».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь.