Бузова и Гагарина одновременно выпустили треки про неразделенную любовь

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и поп-дива Полина Гагарина практически одновременно опубликовали в Instagram посты, в которых похвастались релизами новых песен.

«Я так давно не волновалась перед выходом песни!» — написала в соцсети Гагарина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 10 Окт 2019 в 11:34 PDT

Ольга Бузова разместила отрывок нового трека с более внушительной и развернутой подписью.

«Эту песню я ждала больше всего, ведь она стала саундтреком моей жизни сейчас. Я еще верю в то самое чувство. Любовь в моем сердце! Именно вера в нее и греет в эту дождливую осень!» — сообщила подписчикам телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 11 Окт 2019 в 1:55 PDT

Поклонники исполнительниц высоко оценили творчество обеих любимиц, и завалили комментарии под публикациями восторженными комплиментами по поводу таланта звезд.

«С самого утра на повторе! Спасибо за очередной шедевр!» — поблагодарили Полину Гагарину за песню «Смотри».

«Песня на повторе! Лучшая из всех композиций!» — похвалили фанаты трек Ольги Бузовой «Я еще верю».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь.