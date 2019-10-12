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  4. Бузова и Гагарина одновременно выпустили треки про неразделенную любовь

Бузова и Гагарина одновременно выпустили треки про неразделенную любовь

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Поклонники телеведущей и певицы пришли в одинаковый восторг от творчества обеих.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 632

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова и поп-дива Полина Гагарина практически одновременно опубликовали в Instagram посты, в которых похвастались релизами новых песен.

«Я так давно не волновалась перед выходом песни!» — написала в соцсети Гагарина.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ольга Бузова разместила отрывок нового трека с более внушительной и развернутой подписью.

«Эту песню я ждала больше всего, ведь она стала саундтреком моей жизни сейчас. Я еще верю в то самое чувство. Любовь в моем сердце! Именно вера в нее и греет в эту дождливую осень!» — сообщила подписчикам телеведущая.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Поклонники исполнительниц высоко оценили творчество обеих любимиц, и завалили комментарии под публикациями восторженными комплиментами по поводу таланта звезд.

«С самого утра на повторе! Спасибо за очередной шедевр!» — поблагодарили Полину Гагарину за песню «Смотри».

«Песня на повторе! Лучшая из всех композиций!» — похвалили фанаты трек Ольги Бузовой «Я еще верю».

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