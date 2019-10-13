Девятилетняя девочка напугала жителей подмосковной Балашихи своим исчезновением

Девятилетняя девочка перепугала жителей подмосковной Балашихи своим исчезновением. В воскресенье, 13 октября, в районе 11 утра Вика К. вышла из дома и пропала.

По неподтвержденным данным, ребенок после ссоры с родителями якобы отправился вынести мусор, но не вернулся.

По городу были разосланы ориентировки. К розыску Вики подключились спасатели, кинологи, волонтеры поисковых организаций, местные жители.

К вечеру в соцсетях появилась информация о том, что девочка нашлась. В группе «Балашиха рулит» во ВКонтакте появилась фотография, на которой девочка обнимает, вероятно, свою маму, уткнувшись в нее лицом.

ВКонтакте @ru_balashiha

Ранее без преувеличения всю страну потрясло убийство девятилетней Лизы Киселевой в Саратове, которую искали более чем двое суток. В воскресенье, 13 октября, похороны девочки прошли при большом скоплении скорбящих саратовцев.