Салют к 75-летию освобождения Риги озарил яркими огнями небо над Москвой

Праздничный салют, приуроченный к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов, озарил московское небо десятками красочных огней.

Жители и гости столицы могли наблюдать это красочное шоу на Поклонной горе.

Организацией праздничного зрелища занимался отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Запуск производили из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе автомобиля КАМАЗ, а пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны обеспечивали звуковое сопровождение

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ объяснили реакцию Риги на салют в Москве в честь 75-летия освобождения республики от нацистов. Латвия потеряла «экономический, военный, гуманитарный суверенитет» по причине размещения сил НАТО и США на своей территории. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства республики о «недружественном шаге» со стороны Москвы, где 13 октября в честь освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков состоялся праздничный салют.