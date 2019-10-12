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  4. В МИД РФ объяснили реакцию Риги на салют в Москве в честь 75-летия освобождения республики от нацистов

В МИД РФ объяснили реакцию Риги на салют в Москве в честь 75-летия освобождения республики от нацистов

, 18:28 Фото 44

По словам Марии Захаровой, Латвия не решает в НАТО ничего, но осознанно идет на заклание.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, Reuters

Латвия потеряла «экономический, военный, гуманитарный суверенитет» по причине размещения сил НАТО и США на своей территории. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства республики о «недружественном шаге» со стороны Москвы, где 13 октября в честь освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков состоится праздничный салют.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — сказала она РБК.

Захарова напомнила, что Латвия тратит 2% своего ВВП на размещение сил НАТО в стране.

«Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию», — заявила она.

Кстати, требование выплачивать именно 2% ВВП для всех 28 стран-членов Североатлантического Альянса, причем вне зависимости от роста экономики, выдвигает президент США Дональд Трамп, но только семь из них прилежно это делают. Среди них — все три прибалтийские республики, а также Польша, стремящаяся стать американским оплотом на всем европейском континенте.

Именно на территории этих государств, так выслуживающихся перед Вашингтоном и Брюсселем, уже внедрена в сознание молодежи идея об «оккупации» СССР, а потому там продолжают уничтожать памятники советским воинам, которые ценой своей жизни дали им жизнь и свободу.

Минобороны РФ накануне 75-летия освобождения столицы Латвии от нацистских оккупантов рассекретило уникальные исторические документы. Рижская стратегическая наступательная операция началась 14 сентября 1944 года. Уже через месяц войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть латвийской столицы, а 15 октября — весь город. Документы, опубликованные на сайте Минобороны, подробно рассказывают не только о подвигах красноармейцев, но и о том, как они помогали восстанавливать город.

В честь освобождения Риги от нацистов 13 октября в Москве на Поклонной горе запустят большой праздничный салют. Более двух тысяч разноцветных фейерверков украсит вечернее небо столицы в память о павших советских воинах и их незабвенном подвиге.

22 сентября салют прошел в честь 75-й годовщины освобождения Таллина. Памятные фейерверки в Москве в 2019 году уже были даны в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Кишинева (24 августа). Салют также прогремит в честь освобождения Белграда.

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