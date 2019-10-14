Кто стал новым партнером по сцене экс-солистки группы «Непара»

Группа «Непара», в составе которой находились Виктория Талышинская и Александр Шоуа, распалась летом 2019 года. Судя по версии, которая «гуляла» в сети, причиной размолвки музыкантов стал конфликт. Ходили слухи, что Виктория была крайне несогласна с кадровыми решениями, которые принимал ее коллега по сцене. Речь якобы шла о замене одних музыкантов на других.

По словам Талышинской, ей жаль, что закончилась история «Непары».

«Конечно, эти почти 20 лет были прекрасными, они навсегда останутся в моем сердце, но пришло время двигаться дальше», — цитирует слова певицы 7days.ru.

Теперь бывшая солистка популярной группы выступает с Владимиром Курто в составе коллектива «Два океана», пишет издание. Музыканты уже показали свою программу на фестивале в Тушино. Однако старые песни «Непары» в репертуар не войдут. Певица будет исполнять композиции, которые пишет для нее Курто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финальный концерт прощального тура группы «Ленинград» посетили 67 тысяч человек.