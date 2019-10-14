Заключительный этап: переход на цифровое телевещание завершается в России

В России встречают четвертую, финальную, волну цифрового ТВ. Сегодня оставшийся 21 регион переходит на новое, идеальное изображение на экранах телевизоров. А еще получает доступ к 20 федеральным телеканалам.

Сергей Лесков — о новой эре цифрового ТВ.

Идеальное изображение, чистый звук и пакет из 20 федеральных каналов абсолютно бесплатно и для всех. Это не фантастика и не реклама — это новая реальность российского телевидения.

Новости, спорт, сериалы, мультфильмы. Теперь весь федеральный телеконтент в отличном качестве, без ряби и помех, и уже точно в каждом телевизоре страны.

Телебашня или телевышка поменьше есть практически в каждом российском городе. Еще вчера отсюда передовали аналоговый сигнал, а сегодня — уже цифровой.

Страна переходила на цифровое вещание в четыре этапа. Последними долгожданный сигнал приняли жители Петербурга, Волгограда, Саратова, Казани и еще 15 регионов.

«Было тяжело, некоторые жильцы не понимали, выгоняли нас, говорили, не надо нам это ничего. Но жизнь показала, что время лечит. Сегодня город готов, чтобы перейти на цифровое ТВ», — рассказывает Юрий Третьяков, директор «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад.

К переходу на цифру готовились долго. Целая армия технических специалистов, волонтеры, даже флэшмобы устраивали.

В Севастополе парашютисты выстроили фигуру-бабочку — символ цифрового вещания.

Работа кипит и в сall-центрах. Здесь до сих пор не смолкают телефоны. Десятки звонков в день и сотни вопросов. Главный: «Как быть, если телевизор давно устарел и новый сигнал не поддержит».

«Если у вас нет буквы с логотипом федерального канала, значит у вас цифровые каналы и переключать ничего не надо», — объясняют в сall-центре.

Выход искали недолго — цифровая приставка — подключил и забыл. Устройство недорогое, а старый телевизор, словно вторую жизнь получает, прослужит еще и не один год.

«Качество намного выше. Там идет HD-качество, то есть аналог, оно транслируется в очень низком разрешении. У нас все цифровые каналы сейчас в HD-качестве», — говорит Александр Филимонов, заместитель директора магазина.

Антонина Николаевна давно на пенсии. О таких приставках никогда и не слышала — подключить помогли волонтеры. Для нее главное, чтобы телевизор работал. Это и развлечение, и главный источник новостей.

«Я его включаю и он работает весь день, фоном идет», — делится Антонина Земляная.

Простому зрителю в технические вопросы вникать даже не стоит, ведь главное теперь все работает, а качество изображения на порядок выше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переход на цифровое вещание в Крыму отпраздновали воздушным шоу.