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Почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми»

, 6:53 Эфирная новость 33

В честь освобождения Риги от нацистов 13 октября в Москве на Поклонной горе запустили большой праздничный салют.

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Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Этой ночью небо над Москвой озарилось залпами праздничного салюта в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Сотни тысяч советских воинов отдали свои жизни в боях за республику.

В память об их подвиге на Поклонной горе военные запустили артиллерийский салют под залпы пушек времен Великой Отечественной войны.

Но вот в самой Латвии торжества в российской столице назвали «неприемлимыми» и даже потребовали отменить салют.

Здесь уже давно чтят совсем других героев войны.

В современной Латвии свобода от фашистской оккупации не повод для радости и памятные мероприятия многие латыши обходят стороной. Предпочитая, например, занятия спортом, на том же берегу, где 75 лет назад шли кровопролитные бои. То есть в Риге хотят перейти от памятника освободителям к статуе свободы — именно здесь неонацисты славят своих новых героев.

Из Риги репортаж Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД РФ объяснили реакцию Риги на салют в Москве в честь 75-летия освобождения республики от нацистов.

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Почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми»

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