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  4. В Петербурге молодой безработный изрезал ножом двух человек

В Петербурге молодой безработный изрезал ножом двух человек

, 10:58 133

В результате инцидента пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Фото: ТАСС / Sergey Kovalev

В Санкт-Петербурге злоумышленник напал с ножом на двух юношей. В результате инцидента, пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району.

Сразу два 19-летних пострадавших были доставлены в городские медучреждения. У первого — студента петербургского колледжа диагностированы ножевые ранения лица, в частности резаные раны носа и скулы. Юноша находится в удовлетворительном состоянии. Второму пострадавшему повезло меньше: его госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением шеи, кисти и с полным нарушением целостности сухожилия указательного пальца.

Сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый в совершенном преступлении 21-летний безработный. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства и причины нападения выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое подростков напали с ножом на полицейского.

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