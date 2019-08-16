Двое арабских подростков напали с кухонными ножами на полицейских в Иерусалиме. Теракт произошел в историческом центре — в Старом городе, который ежедневно посещают тысячи туристов. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как 14-летние парни заходят в ворота и сходу набрасываются с холодным оружием на офицера полиции. Раненый в плечо правоохранитель падает на землю. Его коллеги моментально реагируют на произошедшее и открывают ответный огонь. По сообщениям местных СМИ, один из нападавших был убит, второй находится в реанимации.

«Один полицейский получил ранения средней тяжести в результате нападения в Старом Городе Иерусалима. Два террориста застрелены в результате быстрого реагирования полиции. Зона закрыта», — написал на своей странице в Twitter представитель израильской полиции Мики Розенфельд.

Twitter @AyaIsleemEn

Отмечается, что в 2019 году исламские праздники совпали с еврейским Днем траура. На Храмовой горе были зафиксированы масштабные стычки иудеев и мусульман. С обеих сторон имеются пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельбу в мечети Норвегии расследуют как попытку теракта.