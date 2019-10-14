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  4. В Петербурге бывший игрок СКА лишился люксовой иномарки — видео момента поджога

В Петербурге бывший игрок СКА лишился люксовой иномарки — видео момента поджога

, 12:00 Эксклюзивное видео 22

Экс-хоккеист оценил причиненный ему ущерб в 1,4 миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Автомобиль Jaguar, принадлежащий экс-хоккеисту Пахрудину Гимбатову, сгорел в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 14 октября. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры момента поджога машины. Полиции предстоит установить личность злоумышленника, попавшего в поле зрения камеры наружного наблюдения.

Люксовой иномарки лишился экс-хоккеист клуба СКА Пахрудин Гимбатов. Автомобиль частично обгорел у дома потерпевшего на Московском проспекте. Владелец транспортного средства уверен: причина инцидента — заранее спланированный, предумышленный поджог. Спортсмен оценил причиненный ему ущерб в 1,4 миллиона рублей.

Запись с камеры видеонаблюдения на фасаде дома изъята сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пригороде Петербурга в борьбе за парковочные места поджигают машины.

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