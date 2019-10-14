В Госдуме оценили данные о потерях стран ЕС от антироссийских санкций

В Госдуме прокомментировали результаты масштабного исследования последствий введения санкций в отношении России, проведенное специалистами Линнаньского университета в Гонконге и Кильского института мировой экономики в Германии. Они пришли к заключению, что 45% ущерба от антироссийских санкций приходится именно на те страны, которые их ввели.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, выводы исследователей абсолютно верны.

«Мы давно говорили о том, что Россия — большая самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба нашей экономике, тем более заставить нас пренебречь своими интересами», — заявил Морозов в интервью RT.

Политик подчеркнул, что серьезнее всех пострадала от введения ограничений именно европейская экономика — из-за снижения товарооборота между Россией и странами Европейского Союза. И сейчас, по словам Морозова, в Европе начинают понимать необходимость пересмотра политики санкций.

«Безусловно, даже европейские политики на основе наших двусторонних контактов заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее снять ограничительные меры и вернуться к нормальному, полноценному сотрудничеству», — отметил депутат.

Однако, по его словам, возвращение к «полноценному партнерству» затрудняет давление на европейские страны со стороны Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru писал, что несостоятельность попыток воздействовать на Россию при помощи санкций признали американские эксперты.