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«Фактор Путина»: В США признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

, 16:17 Видео 100

Западные эксперты подчеркивают, что стратегия РФ в условиях западного «остракизма» увенчалась сближением Москвы с Пекином, а также удалось «наладить диалог» даже с Вашингтоном.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, www.globallookpress.com / Piers Cavendish, Минобороны РФ

Успешное противостояние России западным санкциям вынудило инициаторов ограничительных мер признать несостоятельность таких попыток давления, и подтолкнуло к необходимости договариваться с Москвой. Такой вывод изложен в статье «Большая стратегия Путина: Краткая история возрождения России», опубликованная в американском издании FRN в день рождения главы государства в понедельник, 7 октября.

По мнению автора материала, стратегия РФ в условиях западного «остракизма» увенчалась сближением Москвы с Пекином, а также удалось «наладить диалог» даже с Вашингтоном.

В статье в пример приводится статистика, согласно которой количество инвестиционных проектов из США в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 74%. Кроме того, несмотря на заявления политиков об ужесточении антироссийских санкций, в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году было подписано около 750 соглашений почти на 50 миллиардов евро.

Автор также отмечает, что до 2024 года в России планируется реализовать более десяти нацпроектов по трем ключевым направлениям — «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», что позволит обеспечить «гармонизацию развития» страны и накопить ресурсы для «глубокого апгрейда „проекта Россия“, выполняемого в режиме реального времени провидцем-политиком и инженером-технологом Путиным».

В материале делается вывод о том, что Запад «обязан найти общий язык с Россией, устремленной в будущее».

 

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