Роспотребнадзор разъяснил новый подход к понятию качества продуктов

Определение «качественный продукт» будет основываться на трех основных показателях: безопасность, полезность и соответствие потребительским запросам. Они сформулированы в новом законопроекте, который направлен в Госдуму. Об этом сообщила в понедельник, 14 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это позволит избежать ситуаций, когда продукт может быть безопасным, но при этом некачественным. Сегодня производитель может прописать в технических условиях то, что считает нужным, исходя только из критериев безопасности.

В законе также определены понятия здорового питания, горячего питания для детей спортивного питания и прочие.

Анна Попова выразила надежду, что закон депутаты примут закон до конца осенней сессии.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать гриппа в разгар эпидемий.