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  4. Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий

, 9:34 58

Одна из главных рекомендаций — вакцинация.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, imagebroker/a.isenegger, CHROMORANGE / Bilderbox, Konstantin Kokoshkin

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактических мерах, которые помогут россиянам не заболеть гриппом в сезон эпидемий, пишет RT.

Одной из первоочередных рекомендаций ведомства является прививание вакциной от гриппа. Также советуют ограничить время, проводимое в людных закрытых помещениях и общественном транспорте. Если избежать этого не удается, то следует как можно чаще мыть руки с мылом, промывать нос и полоскать ротовую полость.

Рекомендуется ограничить контакт с зараженными гриппом людьми и носить в общественных местах медицинские маски.

Роспотребнадзор советует уделять время влажной уборке в доме и проветриванию. Не стоит пренебрегать здоровым восьмичасовым сном, правильным питанием и находить в течение дня время для физической нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве.

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