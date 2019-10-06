Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом в сезон эпидемий

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактических мерах, которые помогут россиянам не заболеть гриппом в сезон эпидемий, пишет RT.

Одной из первоочередных рекомендаций ведомства является прививание вакциной от гриппа. Также советуют ограничить время, проводимое в людных закрытых помещениях и общественном транспорте. Если избежать этого не удается, то следует как можно чаще мыть руки с мылом, промывать нос и полоскать ротовую полость.

Рекомендуется ограничить контакт с зараженными гриппом людьми и носить в общественных местах медицинские маски.

Роспотребнадзор советует уделять время влажной уборке в доме и проветриванию. Не стоит пренебрегать здоровым восьмичасовым сном, правильным питанием и находить в течение дня время для физической нагрузки.

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