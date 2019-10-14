Кокляев попал в больницу за полтора месяца до боя с Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев попал в больницу из-за простудного заболевания. Многократному чемпиону и обладателю Кубка России по тяжелой атлетике предстоит пройти интенсивный курс лечения. Спортсмену важно выздороветь как можно быстрее из-за предстоящего поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Встреча состоится 29 ноября 2019 года. Это значит, у Кокляева в запасе есть лишь полтора месяца для того, чтобы окончательно излечиться и привести тело в идеальную форму.

Михаил Кокляев опубликовал в Instagram видео и фото из больничной палаты. В посте спортсмен поделился новостью — его подкосила болезнь.

«Восстановление при простуде. Делай что-то, не опускай руки. Не сдавайся», — написал знаменитость в соцсеть.

В ролике тяжелоатлет залихватски исполнил песню собственного сочинения, посвященную капельнице. Музыкально-юмористическое видео привело фанатов Михаила Кокляева в восторг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Кокляев уже придумал, как потратит гонорар после боя с Емельяненко.