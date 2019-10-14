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Просроченные продукты хотят отправлять на корм животным

, 22:10 Эфирная новость 100

Соответствующее предложение внес Минпромторг.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Просроченные продукты будут отправлять на вторичную переработку. С таким предложением выступил Минпромторг. Речь, в первую очередь, о продовольственных товарах, которые не были проданы в крупных торговых сетях.

Обычно невостребованные продукты, а ежегодно их скапливается около 700 тысяч тонн, отправляют на свалку. Предполагается, что в будущем из них будут делать, например, корма для животных или удобрения. Правда, при условии, что продукты прошли экспертизу на безопасность.

Сообщается, что законопроект уже направлен на согласование в правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Англии мужчина, покупавший корм проголодавшемуся коту, случайно разбогател на миллион долларов.

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