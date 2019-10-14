«Адмирал Макаров» продемонстрировал скорострельную стрельбу в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море. Сторожевой корабль Черноморского флота показал в действии одну из самых эффектных систем вооружения боевого судна — А190 «Универсал». Это полноценный артиллерийский калибр — 100 миллиметров со скорострельностью почти как у пулемета — 80 снарядов в минуту.

« Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущие два года. Были непосредственно выполнены стрельбы калибрами, и выполнены стрельбы ​ зенитными комплексами. Корабли такого же проекта неоднократно уже выполняли задачи в Средиземном море и наверное на сегодняшний день — это самое современное оружие России», — подчеркнул Командир фрегата ВМФ «Адмирал Макаров» Антон Куприн.

Сторожевой корабль по пути из порта приписки в Севастополе до места проведения учебных стрельб доставил главную икону Военно-морского флота — образ Андрея Первозванного на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя.

До конца года корабль будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

Фрегат «Адмирал Макаров» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. На его вооружении артиллерия, зенитная артиллерия, имеет восемь противокорабельных ракет, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Игла-С» или «Верба», минно-торпедное вооружение и авиационную группу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео учебных стрельб «Адмирала Макарова» против «Утеса» в Черном море.