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«Адмирал Макаров» продемонстрировал скорострельную стрельбу в Средиземном море

, 16:38 Видео 91

Российское судно провело в восточном Средиземноморье учебные стрельбы ракетами «Калибр» и зенитными комплексами.

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Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ; 5-tv.ru

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море. Сторожевой корабль Черноморского флота показал в действии одну из самых эффектных систем вооружения боевого судна — А190 «Универсал». Это полноценный артиллерийский калибр — 100 миллиметров со скорострельностью почти как у пулемета — 80 снарядов в минуту.

«Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущие два года. Были непосредственно выполнены стрельбы калибрами, и выполнены стрельбы ​ зенитными комплексами. Корабли такого же проекта неоднократно уже выполняли задачи в Средиземном море и наверное на сегодняшний день — это самое современное оружие России», — подчеркнул Командир фрегата ВМФ «Адмирал Макаров» Антон Куприн.

Сторожевой корабль по пути из порта приписки в Севастополе до места проведения учебных стрельб доставил главную икону Военно-морского флота — образ Андрея Первозванного на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя.

До конца года корабль будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

Фрегат «Адмирал Макаров» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. На его вооружении артиллерия, зенитная артиллерия, имеет восемь противокорабельных ракет, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Игла-С» или «Верба», минно-торпедное вооружение и авиационную группу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео учебных стрельб «Адмирала Макарова» против «Утеса» в Черном море.

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