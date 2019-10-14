Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» покажут в Петербурге

В Северной столице состоится премьерный показ ледового мюзикла «Руслан и Людмила», созданного по мотивам всемирно известной поэмы Александра Пушкина.

Среди фигуристов — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многократные победители чемпионатов Европы и отдельных стран. Генеральным продюсером шоу является олимпийская чемпионка Татьяна Навка, она же исполнит главную роль –Людмилу.

В постановке будут и гигантская говорящая голова — как в поэме, и парящие над ареной артисты, и невероятные па фигуристов на льду, который будет подсвечиваться изнутри тысячами лампочек. Также будут применяться световые проекции, пиротехнические эффекты. Стоит отметить, что костюмы участников шоу — ручной работы.

Жители Петербурга и гости города смогут вживую окунуться в сказочный мир Пушкина, познанный еще в детстве, с 31 октября по 4 ноября в СК «Юбилейный». Московская премьера «Руслана и Людмилы» состоялась в декабре прошлого года.

Ранее Татьяна Навка, которая уже много лет пропагандирует здоровый образ жизни, в День йоги встала на гвозди.