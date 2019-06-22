«Экстремально»: Татьяна Навка в День йоги встала на гвозди

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Фигуристка отметила, что подобное упражнение положительно влияет на здоровье организма.

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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Российская фигуристка Татьяна Навка уже много лет пропагандирует здоровый образ жизни. Звезда ледовых шоу занимается спортом и на своем примере демонстрирует блестящий результат тренировок: подтянутая фигура, гладкая кожа и минимальное число морщин лице.

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Своими спортивными успехами Навка часто делится с поклонниками в Instagram. Она на камеру демонстрирует упражнения, которые, по ее словам, укрепляют иммунитет и помогают держать организм в тонусе. В пятницу, 21 июня, спортсменка показала одно из них: она встала босиком на дощечки, в которые были вбиты гвозди. Такой «трюк» фигуристка проделала в Международный день йоги после того, как получила поздравления от своего тренера.

«В честь праздника тренер принес мне вот эти гвозди. Как он говорит, стояние на гвоздях улучшает кровоснабжение, метаболизм, избавляет от зажимов, от стрессов», — поделилась теледива.

Подписчики были поражены выдержкой и силой Воли Навки. Некоторые также отметили, что фигуристка их мотивирует на занятия спортом.

«Очень экстремально!»

«Глядя на вас, Татьяна, записалась в тренажерный зал! Вы отличный мотиватор!»

«Ох, как тетя может, молодец какая!»

«Восхищаюсь Вашей физической формой», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Татьяны Навки открыла счет своим победам.

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