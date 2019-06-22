«Экстремально»: Татьяна Навка в День йоги встала на гвозди

Российская фигуристка Татьяна Навка уже много лет пропагандирует здоровый образ жизни. Звезда ледовых шоу занимается спортом и на своем примере демонстрирует блестящий результат тренировок: подтянутая фигура, гладкая кожа и минимальное число морщин лице.
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Своими спортивными успехами Навка часто делится с поклонниками в Instagram. Она на камеру демонстрирует упражнения, которые, по ее словам, укрепляют иммунитет и помогают держать организм в тонусе. В пятницу, 21 июня, спортсменка показала одно из них: она встала босиком на дощечки, в которые были вбиты гвозди. Такой «трюк» фигуристка проделала в Международный день йоги после того, как получила поздравления от своего тренера.
Подписчики были поражены выдержкой и силой Воли Навки. Некоторые также отметили, что фигуристка их мотивирует на занятия спортом.
«Очень экстремально!»
«Глядя на вас, Татьяна, записалась в тренажерный зал! Вы отличный мотиватор!»
«Ох, как тетя может, молодец какая!»
«Восхищаюсь Вашей физической формой», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Татьяны Навки открыла счет своим победам.