Космонавт Скворцов отключил аналоговое телевидение с борта МКС

Россия сегодня полностью перешла на цифровое телевещание. Церемония отключения аналоговой трансляции прошла в космосе — прямо с борта МКС. Теперь — только идеальное изображение и звук. Бесперебойный прием картинки в высоком качестве будут круглосуточно обеспечивать свыше пяти тысяч вещательных станций по всей стране. О новой эре цифрового ТВ — Максим Прихода.

Сегодня во всей стране отключили телевидение. Но беспокоиться не стоит. Речь идет только об аналоговом телевещании. Потому что вся страна с этого дня окончательно перешла на цифровое, и этот сюжет — вы смотрите уже в новом, современном формате.

Церемония отключения аналогового сигнала прошла в центре управления полетами, символическую кнопку нажал космонавт Александр Скворцов — прямо на борту МКС.

«Сегодня у меня важная миссия — объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть и вся наша страна будет с цифрой. Я готов. Ключ на старт. Поехали», — дал команду летчик-космонавт Александр Скворцов.

Масштаб произошедшего действительно можно осознать лишь взглянув из космоса. На всей территории страны больше не осталось ни одного телевизора, который может принимать аналоговый сигнал. Но он больше и не нужен — ведь на 17 миллионах квадратных километров территории боле пяти тысяч вещательных станций обеспечивают бесперебойный круглосуточный прием цифровой картинки в высоком качестве.

Этому переходу предшествовали годы модернизации и экспериментов. В России удалось построить самую большую цифровую телевещательную сеть в мире. А ведь площадь нашей страны, напоминает директор РТРС — почти равна площади Плутона.

«При строительстве конечно масштабы были космическими. Я вот могу привести пример: у нас в Забайкальском крае 265 объектов. Для того, чтобы их построить наши сотрудники проехали примерно один миллион двести тысяч километров. Это расстояние до Луны, обратно и еще раз до Луны», — подчеркнул генеральный директор ФГУП «российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

Аналог в России отключали постепенно: большая часть страны — в течение этого года уже перешла на цифровое вещание, а сегодня к ним добавились следующие регионы: на северо-западе — это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Вологодская, Мурманская и Псковская области. В центре это — Калужская и Курская области. Аналоговое вещание также прекратилось в Астрахани, Саратове, Оренбурге, Волгограде, Челябинске, Севастополе и Крыму. В Башкирии и Татарстане, в Дагестане и Ингушетии, в Забайкалье и на Алтае теперь тоже можно смотреть только «цифру». Все сделано с использованием самых современных технологий.

«Сегодня в каждом уголке нашей страны, даже недоступном для аналогового вещания, появится возможность получить большее количество телевизионных каналов, улучшенный сервис, и это новый вид телекоммуникации в нашей стране», — рассказывает руководитель центра цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин.

Телевизоры в России принимают сигнал в формате DVB-T2. Он более совершенный, чем используется во многих западных странах. И никогда в России такого не было, чтобы охват аудитории был — стопроцентным.

«98,4% населения видят наземное эфирное цифровое телевидение. А остальные видят те же 20 каналов через спутник и совершенно бесплатно. 100% покрытие страны. Абсолютно все», — подчеркнул Андрей Романченко.

Сегодня свершилось действительно историческое событие: эпоха аналогового вещания навсегда ушла в прошлое. Зрители больше никогда не увидят зернистости и искажений, не услышат характерного шипения. 20 федеральных каналов будут вещать 24/7, передавая изображение высокой четкости. Пятый канал на пятой кнопке.

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