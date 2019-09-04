Как спасти телевидение от интернет-пиратства придумали в Госдуме

Российское телевидение ждет большая интернет-реформа. Пиратство в этой отрасли сейчас достигло просто невероятных масштабов — операторы сотовой связи и провайдеры незаконно берут телесигнал и показывают эфир без согласия каналов.

В Госдуме начали разрабатывать закон «О единой системе онлайн-телевещания». В его деталях разбирался Георгий Гривенный.

У Алексея ни в квартире, ни в офисе нет телевизора, зато есть желание оставаться в курсе всех последних новостей. На улице, в метро, в кафе. На выручку приходит смартфон: вышел в интернет, нашел сайт с телетрансляциями, нажал кнопку «Прямой эфир», и ты ничего не пропустил.

«Так едешь в метро и в принципе хорошо», — говорит дизайнер Алексей Титяев.

И таких же, как он, интернет-телезрителей становится все больше с каждым днем. Но что за картинку они смотрят? Первый же поисковый запрос выдает сотни предложений. Любой телеканал, даже с функцией просмотра архива, перемотки эфира и поиска любимой программы. Но за всеми этими «удобствами» отчетливо виден развевающийся «пиратский флаг» — все эти сервисы транслируют телеэфир, по сути, незаконно. Не только самим каналам за их же «эфирный контент» ничего не платят, да еще и сами зарабатывают на размещении рекламы на своих сайтах.

«Телеканал платит огромные деньги, чтобы иметь именно эксклюзив. Но, когда в момент трансляции его сигнал захватывают и распространяют в интернете пираты, эксклюзив тем самым размывается», — рассказывает эксперт Ассоциации продюсеров кино и телевидения Никита Трынкин.

«Цифры пиратского бедствия» говорят сами за себя: во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу было выявлено 27 тысяч незаконных интернет-точек раздачи трансляций матчей, хотя права на трансляции были всего у трех телеканалов. Да и топовые сериалы покупаются за большие деньги только с правом показа в телеэфире, а их «берут на абордаж» и показывают в интернете.

«Это различные формы пиратства, это сотни миллионов долларов, убытки, которые с этим связаны. Мы не можем полноценно монетизировать свой контент в интернете, — поясняет заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Национальной Медиа Группы (НМГ) Алексей Янчишин.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что знаменитая фраза «я телевизор не смотрю» имеет право на жизнь. Телевизор, как электроприбор, смотрят действительно все меньше. Зритель уходит в интернет. Но, как говорят данные измерений, аудитория смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств продолжает смотреть телеканалы. Именно они остаются ключевыми производителями качественной, красивой и дорогой картинки, или, как говорят в интернете, «контента»

И телеканалы объединилась, чтобы защитить свои права — во всех смыслах этого слова. Упорядочить рынок телевещания и как следует «прищемить хвосты пиратам» призвано новое решение. Созданная ведущими медиахолдингами страны «Витрина ТВ» — платформа распространения телеканалов в интернете.

«Основная задача этой инфраструктуры — единый сигнал в плеере, специально подготовленном для интернет-среды. Соответственно, на данный момент к проекту подключено около 80 площадок», — рассказывает заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Национальной Медиа Группы (НМГ) Алексей Янчишин.

«Витрина ТВ» уже работает на самом современном оборудовании, и у нее есть все, чтобы стать основной платформой для трансляции в интернете сигнала каналов из первого и второго мультиплексов, самых востребованных и популярных в России. Законопроект о единой интернет-платформе распространения телеканалов уже внесен в Госдуму и готовится к рассмотрению в первом чтении уже в эту, осеннюю, сессию.

«Это позволит быть уверенным, что мы даем возможность гражданам видеть именно тот эфир, который распространяется самим телеканалами. И защитить сами телеканалы», — говорит Леонид Левин, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Конечно, эта инициатива не могла вызвать восторга со стороны кабельных и телеком-операторов, которым придется расстаться с удобным только для них способом зарабатывать деньги на чужих телесигналах. При этом довольно странную позицию в стиле «не мира, не войны, армию распустить» — заняли антимонопольщики.

«Услуги оказываются по очень большому количеству различных технологий. И мы считаем, что все участники рынка, которые на нем действуют, должны иметь равные права и обязанности», — считает Елена Заева, начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России.

Но ведь при этом ФАС должна думать не только о правах телеком-провайдеров, но и о простых телезрителях, которые могут просто лишиться качественного контента. На фильме «Брат», ставшем потом «культовым», в 90-е его авторам практически невозможно было заработать из-за целого «вала продаж» нелегальных кассет и дисков. Спустя 20 лет пиратская угроза не отступает, — вспоминает продюсер Сергей Сельянов.

«Сейчас более технологично: не требуется штамповать видеокассеты, логистика другая, научно-технический прогресс они взяли на вооружение. Почему полезно присоединиться к честному просмотру? Это возвращает деньги на телеканалы, в индустрию, мы можем делать больше, лучше, если деньги не возвращаются, картинка становится „бледнее“, звезд на экранах все меньше», — рассказывает кинопродюсер Сергей Сельянов.

Чтобы телекартинка не потускнела, чтобы правила игры стали для всех понятными, а просмотры легальными и честно подсчитанными, уже работает сервис «Витрина ТВ». И он, уверены участники телерынка, станет настоящей «антипиратской витриной» нашего телевидения.

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