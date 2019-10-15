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  4. «Лицо мертвеца»: Полина Гагарина показала новый снимок со съемок клипа «Смотри»

«Лицо мертвеца»: Полина Гагарина показала новый снимок со съемок клипа «Смотри»

, 8:22 Фото 883

Пока свежий хит поднимается на вершины чартов, поклонники певицы всякий раз вздрагивают от кадров будущего ролика.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская поп-дива Полина Гагарина не останавливается в продвижении клипа на песню «Смотри». С начала октября она выкладывает в социальных сетях кадры будущего ролика. Раз от раза они становятся более необычными, как и сам клип.

Певица предупредила, что он будет «космическим». На новом кадре оттуда исполнительница лежит в молочной ванне с бледным лицом и повязкой вместо бюстгальтера.

«Скоро клип „Смотри“. Как думаете, это вода или настоящее молоко?» — спросила автор поста у подписчиков в Instagram.

Instagram @gagara1987

На этот счет мнения разделились. А пока большинство гадало, отдельные комментаторы обратили внимание на характер показанной сцены. По мнению некоторых поклонников, от нее веет смертью.

«Ужас ходячий!»

«Господи! Она живая?»

«Мне одной кажется это фото отвратительным?»

«Я тебя люблю конечно, но лицо мертвеца какого-то», — написали Гагариной фолловеры.

Однако большинство фанатов, напротив, оказались еще больше заинтригованы в предвкушении клипа.

«Какая нереальная!»

«Полина, ты супер!»

«Очень красиво!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru также писал, что Полина Гагарина выложила другое странное фото со съемок клипа «Смотри».

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