  1. Пятый канал
  4. Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием

, 6:52 426

В надругательстве над девочками в Ростовской области подозреваются двое ранее судимых мужчин.

Фото: www.globallookpress.com / Martin Pohner

Двоих мужчин подозревают в изнасиловании школьниц в поселке Чертково Ростовской области, сообщает РЕН ТВ. По предварительной информации, 10 октября молодые люди, ранее судимые за кражи и грабежи, познакомились с девушками 14 и 17 лет. Новые приятели пригласили барышень в гости на чай с блинами. Ученицы средней школы ответили согласием.

Впоследствии выяснилось, что в гостях их ждало не только чаепитие. По версии следствия, через несколько часов школьниц до беспамятства напоили водкой и по очереди изнасиловали.

Подозреваемые задержаны. 12 октября в их отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратове состоялись похороны девятилетней Лизы. Проститься с убитой девочкой пришли сотни людей.

Читайте также

Педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей. Фоторобот подозреваемого

Пятилетняя девочка и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

7:52
Подруга Бари Алибасова-младшего обратится в полицию из-за побоев
7:44
Педофил под видом врача надругался над 12-летней школьницей. Фоторобот подозреваемого
7:38
Экс-супруг Марии Порошиной Илья Древнов отрекся от ее последнего ребенка
7:29
Из-за мощного циклона в Твери затоплены десятки улиц
7:22
«Гречка с котлеткой»: Собчак пародирует Рудковскую пролетарским завтраком
7:16
Россияне могут получить единую платежку по ЖКУ

Сейчас читают

Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Вместо ток-шоу жителям Рязанской области показали жесткое порно
«Так держать, Семочка!»: сын Эвелины Бледанс победил семилетнюю фобию — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев