Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием

Двоих мужчин подозревают в изнасиловании школьниц в поселке Чертково Ростовской области, сообщает РЕН ТВ. По предварительной информации, 10 октября молодые люди, ранее судимые за кражи и грабежи, познакомились с девушками 14 и 17 лет. Новые приятели пригласили барышень в гости на чай с блинами. Ученицы средней школы ответили согласием.

Впоследствии выяснилось, что в гостях их ждало не только чаепитие. По версии следствия, через несколько часов школьниц до беспамятства напоили водкой и по очереди изнасиловали.

Подозреваемые задержаны. 12 октября в их отношении возбуждено уголовное дело.

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