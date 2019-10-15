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  4. Видео: Седокова показала роскошную грудь на отдыхе на Багамах

Видео: Седокова показала роскошную грудь на отдыхе на Багамах

, 15:22 Видео 67

Экс-солистка «ВИА Гры» надела раздельный нюдовый купальник на тонких бретелях.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова порадовала мужскую часть своих подписчиков в Instagram смелыми видео. Она выложила в сторис ролики, на которых запечатлена в откровенном купальнике с глубоким вырезом.

36-летняя Анна отдыхает вместе со своей восьмилетней дочерью Моникой на Багамских островах. Видео она записала после того, как искупалась. На это указывают мокрые волосы.

Из одежды на певице можно увидеть раздельный нюдовый купальник на тонких бретелях и соломенную шляпу в тон наряда. В ролике Седокова, не скрывая роскошного бюста, напомнила о своей маске в Instagram.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Седокова рассказала, почему перестала сниматься и давать интервью. Перед этим экс-солистка «ВИА Гры» подтвердила роман с женатым баскетболистом из Латвии.

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