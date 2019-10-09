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  4. Анна Седокова подтвердила роман с женатым баскетболистом из Латвии

Анна Седокова подтвердила роман с женатым баскетболистом из Латвии

, 16:49 Фото 248

Слухи об отношениях певицы и спортсмена появились этим летом.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова перестала скрывать роман с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки». Певица выложила в сторис на своей странице в Instagram совместное фото с ним.

На фотографии Седокова и Тимма идут по одному из российских аэропортов, держась за руки. Герои снимка повернуты спинами к фотографу.

«Ведь мы до самого конца по одному пути» — подписала фото Седокова.

Instagram @annasedokova

Артистка не может обрести личное счастье уже много лет: она была замужем трижды. О четвертом кандидате в мужья стало известно этим летом. Тогда Седокову сфотографировали вместе с баскетболистом во время совместного отдыха в Турции.

Янис Тимма в настоящее время женат на девушке по имени Санна. У пары есть сын Кристиан. Сайт Teleprogramma.pro утверждает, что супруга баскетболиста была в курсе измен мужа, но прощала их ради ребенка. Вероятно, скоро брак будет расторгнут.

Что касается российской певицы, она ранее сообщила подписчикам, что обновляет ванную комнату. Как сообщал 5-tv.ru, унитазы в магазине сантехники Анна Седокова протестировала в кофте с глубоким вырезом.

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