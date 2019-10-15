Уголовное дело возбуждено после взрыва дома в Приморье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели жителя дома в Приморском крае, где этой ночью прогремел взрыв. В поселке Новонежино спасатели до сих пор разбирают завалы. Всего разрушено 17 квартир.

О том насколько был мощный взрыв сейчас говорят три выбитых окна на трех этажах. Кругом валяются разбитые стекла и пластик. Эпицентр взрыва — квартира справа на четвертом этаже, и в ней ни пострадавших, ни погибших нет. Основной удар пришелся на двушку по соседству. Там и случилась трагедия — погибла хозяйка. Сразу трое детей лишились мамы.

Последняя информация с места ЧП в видеосюжете Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по предварительной версии, причиной взрыва в пятиэтажном доме в Приморском крае мог стать перегревшийся водонагреватель.